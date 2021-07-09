Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı

Galatasaray geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Fransız Valentin Rosier'le ilgileniyor. DeAndre Yedlin ile yolları ayırarak yeni bir sağ bek arayışına giren Sarı-kırmızılı ekip Udinese'li Larsen'den sonuç alamayınca Rotayı Valentin Rosier'e çevirdi. Bonservisi Sporting Lizbon'da olan Rosier için kulübü 5 milyon euro talep ederken, Galatasaray'ın bu transfer için 3,5-4 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.