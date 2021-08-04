Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan itirazının reddedilmesi üzerine bugün kameraların karşısına geçti ve Tahkim Kurulu'nu istifa davet etti. Epözdemir, "Karar oy çokluğu ile alınmış yazıyor TFF sitesinde, bize gelen kararda oy birliği yazıyor. Silinmediyse bakabilirsiniz. Bu hukuk garabetidir. Tahkim Kurulu'nun derhal istifa etmesini istiyoruz. Görevi bırakma süreleri yakın diye rahatlar. Biz savcılığa gidiyoruz" dedi.

Galatasaray ile TFF arasında Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden gerilim artmış durumda. Tahkim'in itirazı reddetmesi üzerine bugün Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, kamera karşısına geçerek sert açıklamalar yaptı.

İşte Epözdemir'in ifadeleri:

"Dünkü karar Tahkim Kurulu'nda oy çokluğu ile alınmış. Bu, resmi siteden yayınlanmış. Eğer şimdi silmezlerse oradan bakabilirsiniz.

"VİCDANLARI VARDIR DİYE DÜŞÜNDÜK"

Her şeye rağmen 3. kişilerin talimatlarıyla değil, vicdanıyla karar veren meslektaşlarımız var diye düşündük. Ancak sonrasında kısa karar bize fakslandı ve oy çokluğu yerine oy birliği ifadesi yer aldı.

"MUHALİF ÜYELERİ KİM VAZGEÇİRDİ?"

Oy çokluğu olarak yayınlanan karardan sonra tekrar gönderilen metinde oy birliği yazıyor. Muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Galatasaray'a bu kumpası kim kuruyor? Muhalif üyeler hangi arada ikna edildi de hukuka aykırı bu mesnetsiz karar alındı?

"BU HUKUK GARABETİDİR"

Kulüpler için transfer yasağı, yargı süreci devam ettiği için kaldırılıyor ama aynı durum oyuncu için olunca itirazımızı reddediyorsunuz. Bu, bir hukuk garabetidir.

"KİMSE FUTBOLCUMUZUN HAKKINI YİYEMEZ"

Nereden bakarsanız bakın artık sürdürülemez, hükümsüz ve adaletten uzak bir kurul yapısıyla karşı karşıyayız. Kimse Galatasaray'ın futbolcusunun hakkını yiyemez.

"SAVCILIĞA GİDECEĞİZ"

Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız. Kurul üyeleri derhal istifa etmelidir. Kararlı mücadelemizi bırakmayacağız, devam ettireceğiz."