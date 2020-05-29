Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" mesajı
Galatasaray Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
29.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:39
Galatasaray Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle bir ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA