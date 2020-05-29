Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" mesajı Galatasaray Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle bir ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA