Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır

Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen, "Donk'un cinsel ilişki partilerinden bıktık" ifadesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray Spor Kulübü, bu iddiayı çok sert sözlerle yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hiçbir gerçekçiliği bulunmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşetine taşıyarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır." ifadeleri kullanıldı.

Bugün Milliyet'te Nevzat Dindar imzasıyla yer alan haberde, 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda Mustafa Cengiz'in "Donk'un cinsel ilişki partilerinden bıktık" dediği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılar bu haber için çok sert bir yalanlama yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'e ait olduğu söylenen ve kamuoyunda büyük gündem oluşturan sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür.

Hiçbir gerçekçiliği bulunmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşetine taşıyarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır.

Bu tip hayal ürünü yalan haberler yapmanın gazeteciliğin hiçbir ilkesiyle bağdaşmadığını belirtir, Galatasaray camiasının, taraftarımızın ve kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Hiçbir gerçek dayanağı olmayan bu haberi yapanlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."