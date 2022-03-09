Galatasaray'dan MHK'nin hakem kararlarına tepki: Büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
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Galatasaray, MHK'nin 13 hakeme sezon sonuna kadar düdük astırmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür." ifadeleri kullanıldı.
MHK'nin 13 hakemi sezon sonuna kadar liste dışı bırakmasının yankıları sürüyor. Spor kamuoyundan gelen tepki dolu açıklamalara bir yenisini de Galatasaray ekledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şeffaflık vurgusu yapıldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Spor Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.
TFF'nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür.
Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz. Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."