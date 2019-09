Galatasaraylı Malik Karaahmet, Kırklarelispor'a transfer oldu!

01.09.2019 09:54

Kulüp binasında başkan Volkan Can'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 19 yaşındaki Malik Karaahmet, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Başkan Can, burada yaptığı konuşmada, yeni transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını söyledi. Malik Karaahmet'i takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Can, bu yıl tecrübeli bir takım oluşturduklarını belirtti.

Fenerbahçe'den Caner Koca ile de kısa süre önce 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını anımsatan Can, hedeflerinin bu yıl çok yüksek olduğunu dile getirdi.

KARLSRUHER'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Can, Kırklarelispor'un hak ettiği yere geleceğini sözlerine ekledi. Almanya'nın Karlsruher takımından 2018-2019 sezonu öncesi Galatasaray'a transfer olan Malik, 21 Yaş Altı Ligi'nde 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maça çıkarken, tamamı ligde 9 gol kaydetti.

Kaynak: AA