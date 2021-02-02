Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes'in koronavirüs testleri negatif çıktı
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Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes'in koronavirüs testleri negatif çıktı

02.02.2021 14:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:20

Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı ve koronavirüs teşhisi konduğu için ambulans uçakla İstanbul'a gelen ve hastanede kontrole alınan yeni ismi Gedson fernandes hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'e yapılan testlerin negatif çıktığını ve Portekizli ismin taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Portekiz'in Benfica Kulübünden kiraladığı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

"KAN TESTLERİ DE NORMALE DÖNDÜ"

Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, "21 Ocak 2021 tarihinde Kovid-19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları (2)
CAN DEP: Gedson Feneve gol atmisti..nerde kamlmistik..
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?: fb maçına yetişecek mi ondan haber verin
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