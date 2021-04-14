Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer görüşmelerine de şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde bir numarada olan Hatayspor'un yıldız golcüsü Boupendza için gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Gabon Media Time'ın haberine göre Galatasaray, golcü futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Falcao'nun yerine sezon sonunda 24 yaşındaki yıldıza imza attıracak.