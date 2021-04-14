Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer görüşmelerine de şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde bir numarada olan Hatayspor'un yıldız golcüsü Boupendza için gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Gabon Media Time'ın haberine göre Galatasaray, golcü futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Falcao'nun yerine sezon sonunda 24 yaşındaki yıldıza imza attıracak.

Bu sezon attığı gollerle Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza'nın transferi için ezeli rakipler karşı karşıya geldi. Golcülerinden verim alamayan Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı çok istediği Gabonlu için Galatasaray da devreye girdi.

DEVRE ARASINDA İLGİLENMİŞTİ

Devre arasında yapılan transferler ile birlikte bu sezon toplamda 22 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, sezon başından beri hücum hattında forma giyen futbolculardan istikrarlı bir verim alamadı. Bu yüzden devre arasında Aaron Boupendza ile ilgilenmişti.

SEZON SONUNA KALDI

Devre arasında Hatayspor ile ciddi transfer görüşmeleri gerçekleştiren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferine ayrılan kaynak nedeniyle Boupendza'yı sezon sonuna bırakmıştı.

FALCAO'NUN YERİNE BOUPENDZA

Gabon Media Time'ın haberine göre, Galatasaray sezon sonunda Radamel Falcao'nun yerine 24 yaşındaki Gabonlu yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor.

SEZON SONUNDA İMZA ATACAK

Haberde yaşı ilerleyen ve Galatasaray'a imza attığı günden bu yana sakatlıklar yüzünden istikrar sağlayamayan Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu, Galatasaray'ın da Kolombiyalı yıldız yerine Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak
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