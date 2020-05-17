Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde elde edilen UEFA Kupası zaferinin yıldönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Tarih bir kere yazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, 17 Mayıs'ta elde edilen UEFA Kupası zaferinin 20. yıldönümünü saoayal medyadan kutladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ,ihtimali olanlar hepsini dize getirip #17Mayıs'ta kupayı Türkiye'ye armağan etti. #TarihBirKereYazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı" ifadelerine yer verildi. ARSENAL'İ PENALTILARLA YENMİŞTİ Galatasaray, 2000 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde İngiliz devi Arsenal'i normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlanan maçta penaltılarla 4-1 mağlup etmişti.