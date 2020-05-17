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Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde elde edilen UEFA Kupası zaferinin yıldönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Tarih bir kere yazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
17.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:34

Galatasaray, 17 Mayıs'ta elde edilen UEFA Kupası zaferinin 20. yıldönümünü saoayal medyadan kutladı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda;

"Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ,ihtimali olanlar hepsini dize getirip #17Mayıs'ta kupayı Türkiye'ye armağan etti.

#TarihBirKereYazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı"

ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı

ARSENAL'İ PENALTILARLA YENMİŞTİ

Galatasaray, 2000 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde İngiliz devi Arsenal'i normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlanan maçta penaltılarla 4-1 mağlup etmişti.

Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
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