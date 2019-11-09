Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için göğsünde #YarınımızSensin yazısıyla sahaya çıktı.
Galatasaray, Gaziantep maçında Terra Pizza'nın yer aldığı göğüs sponsorluğunun yerinde #YarınımızSensin mesajıyla çıktı.
TERRA PİZZA'DAN AÇIKLAMA
Sarı kırmızılı takım, 10 Kasım'a özel çıkarttığı forma ile Mustafa Kemal Atatürk'ü anmış oldu. Galatasaray'ın forma sponsoru Terra Pizza, konu hakkında şu açıklamayı yaptı;
''Buruk geçen her 10 Kasım gibi bu 10 Kasım'da da derin üzüntümüzün bir ifadesi olarak, Gaziantep FK-Galatasaray maçında forma sponsorluğumuzu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ayırdık.''