Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için göğsünde #YarınımızSensin yazısıyla sahaya çıktı.

09.11.2019 20:47 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:48
Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin

, maçında Terra Pizza'nın yer aldığı göğüs sponsorluğunun yerinde #YarınımızSensin mesajıyla çıktı.

TERRA PİZZA'DAN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı takım, 'a özel çıkarttığı forma ile 'ü anmış oldu. Galatasaray'ın forma sponsoru Terra Pizza, konu hakkında şu açıklamayı yaptı;

''Buruk geçen her 10 Kasım gibi bu 10 Kasım'da da derin üzüntümüzün bir ifadesi olarak, Gaziantep FK-Galatasaray maçında forma sponsorluğumuzu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ayırdık.''

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