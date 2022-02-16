Galatasaray'da zincirin son halkası tamamlandı! İşte Aslan'ın yeni sportif direktörü
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Galatasaray'da futbol aklı olarak göreve başlayan Luis Campos, sportif direktör olarak sarı-kırmızılı takıma Pasquale Sensibile'yi getirdi. İtalyan futbol adamının resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da yeni sportif direktör belli oldu.
SENSIBILE, İSTANBUL'A GELDİ
Ajansspor'un haberine göre, Sarı-Kırmızılı kulüp başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Aslan'ın yeni sportif direktörü olarak 50 yaşındaki İtalyan Pasquale Sensibile'yi getirdi. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı İtalyan futbol adamı sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
PASQUALE SENSBILE KİMDİR?
Sportif direktörlük kariyerine 2009/10 yılında Novara'da başlayan Sensibile 2011/12'de Sampdoria ve 2013/2014'te Mantova'da görev yaptı. 2014/2015'te Roma'da gözlemcilik yapan İtalyan futbol adamı, 2016/17 yılının sezonun ilk yarısında Trapani ikinci yarısında ise Alessandria'da sportif direktörlük yaptı. Sensibile son olarak 2018/2019 yıllarında Roma'da gözlemcilik görevinde bulundu.