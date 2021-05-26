Galatasaray'da yönetim, Falcao'yu takımdan ayrılmaya ikna edemiyor
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Galatasaray'da yönetim, Falcao'yu takımdan ayrılmaya ikna edemiyor

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Galatasaray'ın 4.5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak için yeni sezonda takımda düşünmediği Radamel Falcao'dan çarpıcı bir hamle geldi. Kolombiyalı golcü, sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor. Yönetim başka takıma gitmesi durumunda bonservis talep edilmeyeceğini belirtmesine rağmen Falcao'yu ikna edemedi.

Galatasaray'da gözden çıkarılan Radamel Falcao, yönetime büyük zorluk çıkarıyor. Kolombiyalı golcüyle yolları ayırıp yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetim, Falcao'dan beklemediği bir cevap aldı.

BU SÖZLEŞMEYE SADIK KALMAK İSTİYORUM

Radamel Falcao'ya verdiği 4.5 milyon euroluk maaştan çıkarak transfer bütçesi yaratmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcunun ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğini de oyuncunun menajerine iletti. Galatasaray'ın sağladığı bonservis kolaylığına rağmen kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen Radamel Falcao, "Sözleşmeme sadık kalacağım" dedi. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Kolombiyalı, Galatasaray ile ilgili verdiği röportajda, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.

Galatasaray'da yönetim, Falcao'yu takımdan ayrılmaya ikna edemiyor
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Haber Yorumları (1)
ADANALI YUNUS : Adam neden ayrılsın ki. Dünya'nın neresinde oynamadan bu kadar para alabilecek. Zaten futbol ömrünün sonuna gelmiş artık ne kazanırsam diyor adam...
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