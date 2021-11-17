Galatasaray'da yönetim derbi ateşini harladı! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri satılırken, sarı-kırmızılılar 2 yıllık aranın ardından ilk kez dolu tribünler önünde sahaya çıkacak. Dev derbi öncesi Galatasaray'da yönetim galibiyet primini 4 milyon lira olarak belirledi.
Zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı yönetim Florya'ya çıkarma yaptı ve galibiyet primlerini teknik heyetle yaptığı toplantı sonrası belirledi.
TOPLU BULUŞMA ORGANİZASYONU PLANLANIYOR
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da yönetim, milli futbolculardan yoksun olan Florya'daki derbi havasını daha da ateşlemek üzere kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, teknik heyetle de görüşerek Fenerbahçe maçının galibiyet primini 4 milyon lira olarak belirledi. Ayrıca milli oyuncular takıma katıldıktan sonra toplu bir buluşma organizasyonu planlanıyor. Galatasaraylı yöneticiler, Florya'ya giderek takıma ve teknik ekibe destek vermeyi düşünüyor.
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