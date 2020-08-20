Galatasaray'da yeni sezon mesaisi Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Devam eden bölümde interval koşular yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 2x15 çift kale oyun oynandı. Son bölümde interval koşular gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA