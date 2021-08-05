Galatasaray'da St.Johnstone maçının ilk 11'i belli oldu! Yeni transferler görücüye çıkıyor
Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında St.Johnstone'la karşılaşıyor. Temsilcimizin yeni transferleri Van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ilk 11'de mücadeleye başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda St.Johnstone'u konu edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
ASLAN'IN TURU GEÇERSE RAKİP RANDERS
Galatasaray turu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka takımı Randers'la karşılaşacak. Aslan elenmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'İ
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mostafa Mohamed
St.Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Weatherspoon, Devine, O'Halloran, Kane