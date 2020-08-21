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Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı

Eski oyuncusu Albert Riera'yı teknik kadroya dahil eden Galatasaray, Fatih Terim'in ekibine yine eski bir ismi getirdi. 2011-2014 yılları arasında kulüpte görev yapan kondisyoner Scott Piri'nin yeniden teknik ekibe katıldığı açıklandı.

21.08.2020 20:34 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:25

Galatasaray, yeni sezon öncesinde teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Albert Riera'nın kulübeye gelmesinin ardından 2011-2014 yılları arasında kulüpte görev yapan performans uzmanı Scott Piri'nin de yeniden teknik ekibe katıldığı açıklandı.

"TEKRAR HOŞ GELDİN"

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri. Futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır. Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı

Kaynak: DHA

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