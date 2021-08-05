Galatasaray'da Radamel Falcao'ya ABD, Katar ve Meksika'dan teklifler geldi

Galatasaray sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde hareketli saatler yaşıyor. Kadroda düşünülmeyen futbolculardan Radamel Falcao'ya 3 transfer teklifi geldiği öne sürüldü. Kolombiyalı yıldızı ABD, Meksika ve Katar'dan bir kulüp gündemine aldı. Golcü futbolcunun ilk tercihinin ise ABD olduğu ifade edildi.

Galatasaray yüksek maliyetli futbolcuları elden çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılı takımda bu oyunculardan biri olan Radamel Falcao'ya 3 kulüpten teklif geldiği iddia edildi.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ YOK

Takvim'in haberine göre; Başkan Burak Elmas'ın, "Kendine takım bul" dediği Kolombiyalı yıldız kendisine gelen 3 teklifi değerlendirmeye aldı. ABD, Meksika ve Katar'dan birer kulüp Falcao'yu transfer etmek istiyor. Tecrübeli forvetin menajeri Jorge Mendes bu kulüplerle pazarlıklarını sürdürüyor. Galatasaray yönetiminin bonservis beklentisinin bulunmadığı belirlendi. Radamel Falcao'nun ilk tercihinin ABD olduğu ifade ediliyor.