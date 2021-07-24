Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları

Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra sınırlı alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği ve antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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