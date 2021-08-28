Galatasaray'da Muslera'nın alternatifleri netleşiyor! Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribat transferi için harekete geçildi

Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala gündemde kaleci takviyesi var. Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'la sözleşmesi bitecek Gökhan Akkan ve Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray, son zamanlarda performansı tartışma konusu olan Fernando Muslera'ya alternatif olabilecek kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündeminde Süper Lig'de forma giyen iki yerli kaleci var.

YABANCI KURALI SEBEBİYLE KALEYE YERLİ BİR İSİM TRANSFER EDİLECEK

Aslan, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek milli kaleci Gökhan Akkan ve Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat için harekete geçti. Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı