Galatasaray'da Mario Lemina oyuna devam edemedi!

13.09.2019 21:16

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında TT Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Kritik mücadelede Galatasaray'ın canını sıkan bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 25. dakikasında bir pozisyon sonrasında sakatlık yaşayan Mario Lemina, kenara değişiklik işareti yaptı.

YERİNE ÖMER BAYRAM GİRDİ

Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, sakatlığı nedeniyle 30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Gabonlu oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.