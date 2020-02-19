: Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:37

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SARACCHI TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Konya'da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa'da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.

Haber Videosu