Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Saracchi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mario Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
SARACCHI TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Konya'da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa'da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.
Haber Videosu: Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı
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bu adam da kendnı dünya yıldızı zannediyor geldiği günden beri 10 dk oynuyor üç hafta sahlardan uzak zaten işe yarar bb, ri olsa gs ye verirler miydiCevap Yaz Yayından Kaldır