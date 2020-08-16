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Galatasaray, maaşında yüzde 30 indirim yapmayı kabul eden Lemina için kulübüyle görüşecek

Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mario Lemina için Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ücretinde yüzde 30 indirim yapmaya hazır olan Lemina için Southampton'la bir görüşme daha yapacak yıldız ismi yeniden 1 yıllığına kiralamak için teklif yapacak.

16.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:05

Galatasaray'da son bir haftada yaşanan gelişmeler orta saha için yapılacak transfer planlarının revize edilmesine yol açtı. Öncelikle Hes Kablo Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın daha yüksek bir teklif sunup bir adım öne geçmesi üzerine bu isimden vazgeçti ve yeni bir öneride bulunmadı. Ganalı futbolcuyu listeden çıkaran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir şekilde yeniden Mario Lemina geldi.

PANDEMİDE İNDİRİM YAPTI

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gabonlu orta saha oyuncusu, "Galatasaray'ı seviyorum ve burada kalmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi ve yıllık ücretinde yüzde 30 indirim yapabileceğini bildirdi. Bu sezon 2 milyon 50 bin euro garanti para alan Lemina'nın ücreti böylelikle 1.4 milyon euro gibi cazip bir seviyeye geldi.

Pandemi döneminde kulüpten gelen "Ücretinizi yüzde 15 indirin" teklifine ilk olumlu yanıt veren isimler arasında yer alan Mario Lemina'nın bu tavrı Galatasaray yönetimini yeniden harekete geçirdi.

17.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar Lemina'yı yeniden kiralamak için Southampton Kulübü ile görüşme kararı aldı. Önümüzdeki hafta İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturularak, Gabonlu futbolcuyu 1 yıllığına kiralama için teklif yapılacak.

Sakatlığı nedeniyle geçen sezon 16 maç kaçıran 27 yaşındaki Lemina, forma giydiği 28 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Southampton, tecrübeli orta saha oyuncusunu 2017 yılında 17.5 milyon Euro'ya Juventus'tan transfer etmişti.

Galatasaray, maaşında yüzde 30 indirim yapmayı kabul eden Lemina için kulübüyle görüşecek

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
HAYLASS: Adamların Denizlispor''u 17 milyon euroya transfer yapıyor :)
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