Galatasaray'da kadro dışı kalan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transferi için harekete geçti
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Galatasaray'da kadro dışı kalan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transferi için harekete geçti

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Giresunspor maçında Kerem'e yumruk attıktan sonra sarı-kırmızılı kulüp tarafından kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor. Napoli'nin Brezilyalı savunmacıya talip olmasının ardından şimdi de Rus ekibi Krasnador transferi bitirmek için harekete geçti. İtalyan devinin teklifini satın alma opsiyonunun bulunmaması sebebiyle reddeden Galatasaray, Rus ekibiyle görüşmelere devam ediyor.

Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'la oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Galatasaraylı Marcao, bu olayın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Fatih Terim'den bir daha forma şansı bulması beklenmeyen Brezilyalı savunmacı için gelen teklifler değerlendirilmeye başlandı.

NAPOLI'NIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Fanatik'in haberine göre; Marcao için Galatasaray'ın kapısını ilk çalan kulüp Napoli oldu. İtalyan ekibi Sarı-Kırmızılılar'a 1.5 milyon euro kiralama teklifi ve 12.5 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. Ancak Galatasaray satın alma opsiyonunun zorunlu olmamasından dolayı bu teklif reddedildi.

KRASNODAR'LA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Rus ekibi Krasnodar ise Galatasaray'a 8 milyon euro önerdi ve transfer için görüşmeler başlamış oldu. 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, 107 maçta forma giyerken 1 gol attı 1 de asist yaptı.

Galatasaray'da kadro dışı kalan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transferi için harekete geçti
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Galatasaray'da kadro dışı kalan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transferi için harekete geçti - Haberler Spor
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