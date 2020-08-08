Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu Galatasaray, yeni sezonda kabuk değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni transferlerin ardından Babel ve Belhanda'yı kadro düşünmeyen yönetim, gelecek teklifleri bekliyor.

Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da gönderilecek isimler de netleşti. Cimbom, Ryan Babel için Fulham'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Belhanda ise yeni sezon planlamasında yer almıyor.

FULHAM, BABEL'İ İSTİYOR

Premier Lig'e tekrar geri dönen Londra ekibinin, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek istediği ve menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ifade edildi. Fulham'dan resim teklif bekleyen Galatasaray'ın, Ryan Babel ile yolları ayırmaya sıcak baktığı kaydedildi.

BELHANDA, PLANLAR ARASINDA YOK

Sarı kırmızılılarda, kadroda düşünülmeyen bir diğer isim ise Younes Belhanda oldu. Suudi Arabistan ve Katar kulüpleri ile birlikte Sampdoria'nın radarında olan Faslı oyuncu için Galatasaray'a henüz teklif gelmedi. Yönetimin yıllık 3 milyon 350 bin euro maaş alan ve 1 yıl daha kontratı olan Belhanda için gelecek teklifleri beklediği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun ise yönetiminden bonservisini talep etmesinden dolayı, transfer sürecinin uzayabileceği konuşuluyor.