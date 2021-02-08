Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı, Saracchi'de kısmi yırtık tespit edildi
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Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı, Saracchi'de kısmi yırtık tespit edildi

08.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:03

Galatasaray'da karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Derbide sakatlanan Marcelo Saracchi'de ise ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer Gedson Fernandes karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FERNANDES'İN KARANTİNASI BİTTİ

Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.

SARACCHI'DE KANAMA VE KISMİ YIRTIK VAR

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı.

Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı, Saracchi'de kısmi yırtık tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
ABDULLAH: VERİLMEYEN GOL VE PENALTI TIYLA YENDİNİZ KENDİNİZİ AVUTUN AYNIZ OLSA FATİH TERİM KENDİNİ YIRTAR HE ARDA TURAN ÇOK YÜZZÖZ UTANMA OLSA GELMEZDİ FATİH TERİM BİR ARAYA YÜZZÜZ
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GADDAR: ALLAH MUHAFAZA , BEN DE BABEL'' E BİR ŞEY OLDU SANDIM !!!
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