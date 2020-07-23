HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum

Uzun süredir Galatasaray'a transferi konuşulan ancak yönetimin veto ettiği Arda Turan için Fatih Terim son kararını iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda Arda'yı kadrosunda görmek istediğini belirtti.

23.07.2020 07:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:30

Galatasaray'da dün sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı. Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı.

Saat 15.00'te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan'ın takıma dahil edilmesini istedi. Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi.

KARARI YÖNETİM VERECEK

Fatih Terim'in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan'a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi. Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi

YERLİ İSİMLERE ODAKLANILACAK

Galatasaray yabancı sınırının değişmesiyle birlikte rotasını yerli isimlere çevirdi. Bu noktada sürpriz bir isim için de düğmeye basıldı ve Sinan Gümüş'ün menajeri ile görüşme gerçekleştirildi. Sarı kırmızılılara, Genoa ile kontratı bulunan eski oyuncusu konusunda bonservis sorunu yaşanmayacağı aktarıldı. Bununla birlikte gurbetçi yıldız Kenan Karaman da Aslan'ın radarına girdi.

Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
YORUMCU: Bence arda turan bu işten vazgeçsin. sezonun büyük çoğunluğunu hep yabancılarla oynatan fatih bey onuda yedekte misafir eder.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 3. Sayfa
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Spor
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi 3. Sayfa
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi Politika
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı Dünya
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Halife Hafter Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Seyfi Dursunoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 09:35:33. #1.14#
title