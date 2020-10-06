Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı
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Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı

06.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:02

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Taylan Antalyalı ve Peter Etebo'nun sağlık durumlarıyla alakalı açıklama yaptı. İki futbolcunun da Alanyaspor maçında oynayıp oynayamayacakları belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Oghenekaro Etebo ile Taylan Antalyalı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yapılan Kasımpaşa maçında kasıklarından sakatlandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa karşılaşması sonrası tetkikleri gerçekleştirilen Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.

ALANYA MAÇI BELİRSİZ

İki futbolcunun da tedavisine başlanırken, Galatasaray'ın milli ara dönüşü karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçında oynayıp oynayamayacakları belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları (2)
SÜLEYMAN: İyi idman yapmayan futbolcu çok sakatlanır fatih hocam
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TÜRK: 2 hafta var yüksek ihtimal yetişiyorlar. akbabayla saracchi de iyileşti bu arada
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