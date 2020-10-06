Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Taylan Antalyalı ve Peter Etebo'nun sağlık durumlarıyla alakalı açıklama yaptı. İki futbolcunun da Alanyaspor maçında oynayıp oynayamayacakları belirsizliğini koruyor.