Galatasaray'da divan kurulu başkanlık seçimi başladı
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Galatasaray'da divan kurulu başkanlık seçimi başladı

Galatasaray'da divan kurulu başkanlık seçimi başladı
Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun başkanlık seçimi başladı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun başkanlık seçimi başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için iki başkan adayı bulunuyor.

Seçim divan başkanlığını, en kıdemli üye sıfatıyla Münir Hamamcıoğlu üstlenirken, Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu üyelerin tercihi olabilmek için yarışıyor.

Genel kurulda Aykutalp Derkan sarı, Niyazi Yelkencioğlu ise kırmızı oy pusulası kullandı.

Toplam 2 bin 255 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu.

Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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