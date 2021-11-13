Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle kritik bir mücadeleye çıkacak. Zirvenin uzağında kalan ezeli rakiplerin mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı karşılaşmada Fatih Terim'in oyun formasyonu netleşmeye başladı.

İKİNCİ KEZ BİRLİKTE OYNAYACAKLAR

Sabah'ın haberine göre; Ligde geride kalan 12 haftada 18 gol bulan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çift forvet ile çıkma kararı aldı. Deneyimli hoca, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i bu sezon ikinci kez birlikte oynatacak.

HALİL DERVİŞOĞLU SERBEST ROLDE FORVET ARKASINDA OYNAYACAK

Bitiricilik dışında Halil'in performansından memnun olan Terim, "İleride top tutuyor ve bizim, rakip yarı sahada oynamamızı sağlıyor" dediği genç oyuncudan vazgeçmeyecek. Halil, serbest rolde forvet arkasında olacak. Milli futbolcunun önünde ise Mohamed oynayacak.

DIAGNE KULÜBEDE OTURACAK

Fenerbahçe'nin savunma hattına göre takımın hücum hattını daha farklı şekilde dizayn edecek olan Fatih Terim, Mohamed ile pres gücünü de yükseltmeyi planlıyor. Halil ise Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta saha merkezine yardım edecek ve oyunun gidişatına göre kanatlara geçecek. İki oyuncunun derbide kulübedeki alternatifi ise Diagne olacak.

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