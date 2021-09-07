Galatasaray'da bir ayrılık daha! Falcao'dan sonra o isimle de yollar ayrılıyor...
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Falcao'dan sonra o isimle de yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Falcao'dan sonra o isimle de yollar ayrılıyor...
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Ödenen maaşlarda mali düzenleme içerisine girmek isteyen Aslan'da Falcao'nun ardından Babel ile de yolların ayrılması gündemde. Maliyeti yüksel olan Babel'in takımdan ayrılması durumunda 4 milyon € bedelden kurtulmuş olacak.

Transfer döneminde kadroya genç ve gelecek vaat eden futbolcular ile takviyede bulunan Galatasaray'da bir yandan da maliyeti yüksek futbolcular ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda dünyaca ünlü oyuncu Falcao ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılı ekip, maliyeti yüksek diğer yıldızı Babel ile de yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

KASIMPAŞA İLGİSİ!

Yıllık 2.5 milyon € bonservis alan 34 yaşındaki Hollandalı yıldıza eski takımı Kasımpaşa talip oldu. Kasımpaşa bu transferi düşük bütçeye bitirmeye çalışsa da, Aslan 2.5 milyon € olan yıllık ücretin 1.5 milyon €'luk kısmını Kasımpaşa'nın ödemesini istiyor. Eğer Kasımpaşa, Galatasaray'ın istediği ücreti öderse Galatasaray yaklaşık 40 milyon ₺'lik bir yükten kurtulmuş olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FEGHOULİ REDDETTİ! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Öte yandan Galatasaray'ın yüksek bonservisli bir diğer oyuncusu Feghouli, kendisine yapılan indirim teklifine yanaşmadı. Körfez ülkelerinden gelen teklifleri düşük bulan Cezayirli oyuncu 3.85 milyon € almakta. Feghouli'nin sözleşmesi yıl sonunda bitecek.

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