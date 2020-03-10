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Metin Öztürk, Galatasaray, Kadıoğlu, Teoman, Spor

Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu

Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu

Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu'nun başkanlığını yaptığı Galatasaray Düşünce Derneği tarafından Maslak Hilton Otel'de düzenlenen toplantıya yaklaşık 50 kulüp üyesi katıldı.

Galatasaray'ın bir değerler bütünü olduğunu söyleyen Metin Öztürk, son yıllarda bu değerlerin kaybolduğunu ileri sürdü. Öztürk, "Biz bu bozulmadan uzak kalıp, Galatasaray değerlerini benimseyerek, kulüp siyasetine girmeden Galatasaray'ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kulüp sorunlarının tek bir başkana ve yönetime mal edilemeyeceğini aktaran Öztürk, her başkanın olumlu ya da olumsuz katkılarının olduğunu, bu yüzden kişilerden ziyade sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Oluşturmak istediği model hakkında da bilgi veren Metin Öztürk, kulübün sorunlarının yönetimdeki birkaç kişiyle çözülemeyeceğini, ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Günü kurtaracak değil, Galatasaray'ı doğru yönetecek, sıkıntılı durumundan çıkarabilecek bir model oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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