Galatasaray'da Aykutalp Derkan divan kurulu başkanı seçildi

Galatasaray Kulübü'nde 446 oy alan Aykutalp Derkan, divan kurulu başkanı seçildi.

Galatasaray Kulübü'nde 446 oy alan Aykutalp Derkan, divan kurulu başkanı seçildi.

Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu Başkanlık seçimi, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu'nun yarıştığı divan kurulu başkanlık seçiminde 15.00 itibarıyla oy kullanımı sona ererek sayım işlemine geçildi. Niyazi Yelkencioğlu 332 oy, Aykutalp Derkan ise 446 oy aldı. Divan kurulu için 3 yıllık göreve geldiği ilan edilen Aykutalp Derkan, yaptığı açıklamada divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, yarın gerçekleştirilecek Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı