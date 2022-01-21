Galatasaray'da ilk ayrılık! Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi - Haberler Spor
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Galatasaray'da ilk ayrılık! Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a kiralanan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Gustavo Assunçao ile yollar ayrıldı.

Bir hayli hareketli günler yaşayan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti ve Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SADECE İKİ MAÇTA OYNAYABİLDİ

Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.

Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Galatasaray, Spor, Haber

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