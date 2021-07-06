Galatasaray'da Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor

1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak kaptan Arda Turan'ın kazancı yükseliyor. Geçen sezon 4 milyon TL'ye oynayan tecrübeli futbolcu, artık senelik 8 milyon TL kazanacak. Arda'nın geçen sezon fedakarlık yaptığı için kazancının iki katına çıkarıldığı belirtildi.