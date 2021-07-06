Galatasaray'da Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor
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Galatasaray'da Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor

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1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak kaptan Arda Turan'ın kazancı yükseliyor. Geçen sezon 4 milyon TL'ye oynayan tecrübeli futbolcu, artık senelik 8 milyon TL kazanacak. Arda'nın geçen sezon fedakarlık yaptığı için kazancının iki katına çıkarıldığı belirtildi.

Galatasaray'da sözleşme yenilenen isimler arasına kaptan Arda Turan da girdi.

Son olarak Emre Akbaba ile 8 milyon liradan 2 senelik kontrat yapan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 4 milyon liraya oynayan Arda Turan'ın ücretini 8 milyon liraya çıkardı.

1 senelik kontratın duyurusu bu hafta içinde yapılacak.

Arda'nın geçen sezon aldığı düşük rakam göz önünde bulundurularak ücretinin iki katına çıkarıldığı belirtildi.

Galatasaray'da Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor

TAKIMIN SEVİLEN İSMİ

Sezon başında takıma katıldığında olumsuz etki yapacağı düşünülen Arda Turan, tam tersi bir katkı yaptı.

Takım, Arda'yı lider olarak gördü ve onun etrafında birleşti.

Tecrübeli futbolcu ligde çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Yedek kalmayı hiç sorun etmedi.

Galatasaray'da Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor
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