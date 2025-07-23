Galatasaray Cagliari maç özeti ve golleri! (VİDEO) Galatasaray Cagliari geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY CAGLİARİ MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY CAGLİARİ ÖZET

Galatasaray Cagliari maç özetini maçın ardından S Sport YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Cagliari maçı 3-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Cagliari maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.