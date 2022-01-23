Galatasaray bombayı patlattı! Gedson'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray bombayı patlattı! Gedson'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray, Benfica ile Gedson Fernandes transferi için anlaşma sağladı. Portekizli oyuncunun en geç yarın akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray ile Benfica'nın Gedson Fernandes transferi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Portekizli oyuncu, 1.5 yıl boyunca sar-kırmızılılarda forma giyecek. Sarı kırmızlı ekibin uzun süre transfer için uğraş verdiği ve mutlu sona ulaştığı Gedson Fernandes'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Galatasaray bombayı patlattı! Gedson'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

YARIN İSTANBUL'DA

Ajansspor'daki habere göre; Gedson Fernandes yarın İstanbul'da olacak. Portekizli orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesini uzatacağı ve 1.5 yıl kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği öğrenildi.

TERİM'İN PRENSİYDİ

Mevcut başkan Burak Elmas ile tartışmalı bir şekilde yollarını ayıran Fatih Terim, sezon başında Gedson Fernandes'in transferi için çok uğraş vermiş ancak futbolcunun takımda kalmasına karar verilmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Gedson Fernandes, Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title