Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
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Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da başkanlık seçimi ve hoca konusundaki belirsizliğin sona ermesiyle transfer çalışmaları başladı. Orta saha transferini bitirmek için harekete geçen sarı-kırmızılıların, Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'yla anlaşma sağladığı ifade edildi. Aslan'ın Kolombiyalı futbolcunun bonservisi için 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'nun transferinde sona geldi.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sabah'ın Arjantin basınından aktardığı habere göre; Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.

Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
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Ali Gülhan
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Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın - Haberler Spor
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