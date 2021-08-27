Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek
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Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek. Socios.com uygulaması üzerinden GAL Fan Token alan taraftarların katılabileceği oylamada 10, 14 ve 21 forma numaraları yer alıyor.

Galatasaray bir ilke imza atarak yeni transferi Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftara seçtirecek. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı, "İlklerin takımı olan Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor" şeklindeki paylaşımda Morutan için oylamaya açılan forma numaralarını da duyurdu.

OYLAMA 24 SAAT SÜRECEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Socios.com uygulamasını indirerek GAL Fan Token alan taraftarlar uygulama üzerinden yapılacak oylama ile Rumen oyuncunun formasının numarasını belirleyecek. 10, 14 ve 21 forma numarasının yer aldığı oylama 24 saat sürecek. Morutan, sezon boyunca taraftarların seçtiği forma numarası ile sahaya çıkacak.

Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek
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Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek - Haberler Spor
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