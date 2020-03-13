Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? GS - BJK maçı seyircisiz mi? Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 26. hafta maçlarında Galatasaray - Beşiktaş derbisi bulunuyor. GS - BJK maçı hakemi de merak konusu oldu? Puan durumunda üçüncü sırada yer alan sarı kırmızılı takım, 5. olan Beşiktaş karşısında en zorlu mücadelelerinden birini verecek. GS - BJK maçı hangi kanalda? Derbi saaat kaçta? İşte ayrıntılar...

Galatasaray - Beşiktaş derbisi Pazar günü gerçekleşecek. GS - BJK maçı bilet fiyatları araştırılıyor fakat dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle mücadele için seyircisiz oynama kararı alındı. Galatasaray, 25. hafta Sivasspor ile çıktığı karşılaşmada 2-2 beraberlik elde etmişti, BJK ise Ankaragücü ile oynamış ve 2-1 üstünlük sağlamıştı. Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında detaylar haberimizde. GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray'ın deplasmanda top koşturacağı, nefeslerin tutulduğu müsabaka 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek. GS- BJK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Galatasaray - Beşiktaş maçı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom stadyumunda saat 19.00'da düzenlenecek. Karşılaşma, beIN Sports kanalından canlı olarak aktarılacak. GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ Sarı kırmızılı takımın en kritik maçlarından biri olan Süper Lig'in 26. hafta Beşiktaş maçında GS, elde edeceği 3 puan ile zirveye oynayacak. Pazar günü düzenlenecek derbinin hakemliğini Abdulkadir Bitigen üstleniyor. Volkan Ahmet Narinç birinci, İsmail Şencan ikinci yardımcı hakem olurken, Hakan Ceylan da dördüncü hakem adıyla sahada bulunacak.