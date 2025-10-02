Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?

Futbolun kalbinin atacağı Galatasaray - Beşiktaş randevusu için geri sayım başladı. Süper Lig'de oynanacak 8. hafta derbisi, şampiyonluk yolunda kilit bir eşik olacak. Sarı-kırmızılı ekip, liderliğini pekiştirme ve yenilmezlik serisini devam ettirme düşüncesiyle sahaya çıkarken; siyah-beyazlılar ise zirve ile arasındaki puan farkını kapatma planları yapıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda futbolseverlerle buluşacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLEME BİLGİLERİ

Bein Sports 1'i izlemek için farklı platformlardan erişim sağlanabiliyor. Maç, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Dev derbi, 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati, 20:00 olarak belirlendi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ezeli rakip, Süper Lig'in kritik mücadelesinde İstanbul'da RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.