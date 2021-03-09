Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi
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Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi

09.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:51

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in transferinde ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların, Benfica'ya Portekizli yıldız için sürekli oynatılacağının sözünü verdiği ve transferin bu şartla gerçekleştiği ortaya çıktı. Fernandes'in bu sezon ortaya koyduğu performans ise beklentileri karşılamadı.

Galatasaray'ın devre arasında Benfica'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Gedson Fernandes henüz beklentileri karşılayamadı. Biri Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta görev yapan Portekizli oyuncu, 1 gol atarken kalitesini sahaya yansıtamadı.

SÖZ VERİLDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in buna rağmen sürekli forma verdiği Gedson Fernandes'in transferinde önemli bir ayrıntı olduğu öğrenildi. Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi olan Rui Costa şimdilerde Benfica'nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Transferde önemli rol oynayan tecrübeli teknik adam, Rui Costa'yı arayarak Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi.

Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Gedson Fernandes'ten büyük bir gelir hedefleyen Benfica da Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Portekiz ekibi genç oyuncuyu bu yaz yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası satmayı planlıyor. Ancak geride kalan yaklaşık 1.5 aylık süreçte Gedson Fernandes ne Galatasaray'ın ne de Benfica'nın beklentilerini karşılamış değil.

TOTTENHAM PERFORMANSINDAN MEMNUN KALMADI

Gedson Fernandes 2020 yılının Ocak ayında 50 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Tottenham'a kiralanmıştı. Fakat İngiliz ekibi performansından memnun olmadığı genç oyuncunun bonservisini almamıştı.

(HT SPOR)

Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi
Haber Yorumları (4)
ADONİS: ortaya çıktı, öğrenildi, iddia edildi tarzı yalan haberleri bırakın artık.
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KENAN: ACINIZ BÜYÜK SODA İÇ HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİR AĞLA
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OBJEKTİF: olurmu canım hani bu fenere transfer çalımıydı
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