Galatasaray - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Galatasaray - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

27.02.2021 00:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:59
Galatasaray - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 27. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Galatasaray - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray - BB Erzurumspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Galatasaray - BB Erzurumspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

METE KALKAVAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

YASİN KOL(Dördüncü Hakem)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

AHMET SERT(Temsilci)

NİHAT ÖZEN(Temsilci)

TEMEL TÜYSÜZ(Temsilci)

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