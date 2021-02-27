Galatasaray - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 27. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Galatasaray - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray - BB Erzurumspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Galatasaray - BB Erzurumspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
METE KALKAVAN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)
YASİN KOL(Dördüncü Hakem)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
AHMET SERT(Temsilci)
NİHAT ÖZEN(Temsilci)
TEMEL TÜYSÜZ(Temsilci)