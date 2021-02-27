Galatasaray - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 27. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?