Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

25.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:29
Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü evinde ağırlayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü evinde ağırlayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılarda Emre Taşdemir, tedavisinin ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalışırken; Marcelo Saracchi ise kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan antrenman sonunda, Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Osman Özköylü Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 15:32:46. #1.15#
title