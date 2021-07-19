Galatasaray Başkanı Elmas bizzat görüştü! 4 yabancı futbolcu takımdan gönderiliyor
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Galatasaray Başkanı Elmas bizzat görüştü! 4 yabancı futbolcu takımdan gönderiliyor

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılmasını istediği futbolcularla bizzat görüşme yaptığını ve takımdan ayrılmalarını oyunculara tebliğ ettiğini söyledi. Elmas'ın görüşme gerçekleştirdiği bu futbolcuların Falcao, Diagne, Babel ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da yüksek maliyetli 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor. Başkan Burak Elmas'ın basın toplantısında, "Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım" dediği futbolcuların isimleri belli oldu.

EN YÜKSEK MAAŞI ALAN 5 FUTBOLCUDAN 4'Ü GİDİYOR

Sporx'in haberine göre; Başkan Elmas'ın bire bir görüşme yaptığı 4 ismin Galatasaray'ın en yüksek maaş alan 5 futbolcusundan 4'ünün olduğu belirlendi. O isimler; Falcao, Diagne, Babel, Sofiane Feghouli,

4 futbolcunun maliyeti:

  • Falcao: 5 milyon euro
  • Feghouli: 3.85 milyon euro
  • Babel: 2.5 milyon euro
  • Diagne: 2.4 milyon euro

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Burak Elmas ayrılacak futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Elmas bizzat görüştü! 4 yabancı futbolcu takımdan gönderiliyor
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