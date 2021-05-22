Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun mukavelesini 2024'e dek uzattı
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Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun mukavelesini 2024'e dek uzattı

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Sarı-Kırmızılılar, başarılı stoperi Marcao'nun mukavelesini 2024'e kadar uzattı. 800 bin euro civarında kazanan Brezilyalı stoper, 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24 sezonunda ise 1.4 milyon euro kazanacak. Bonuslarla birlikte bu rakam 1.7 milyon euro seviyelerine kadar ulaşıyor.

Mustafa Cengiz yönetimi, başkanlık seçimine girmeden sezonun ilk transferini içten yaptı. Takımın en başarılı futbolcularından olan Brezilyalı Marcao'nun mukavelesi 2024'e kadar uzatıldı. Yapılan KAP bildiriminde 800 bin euro civarında kazanan Marcao'ya 500 bin euro zam yapıldı.

Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun mukavelesini 2024'e dek uzattı

TÜM DETAYLAR PAYLAŞILDI

Galatasaray'dan yapılan KAP bildiriminde şu ifadeler kullanıldı:

''Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun mukavelesini 2024'e dek uzattı
Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun mukavelesini 2024'e dek uzattı
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