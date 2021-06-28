Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz transferinin detayları netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, Ankara Keçiörengücü'ne 1.5 milyon euro artı 2 futbolcusunu önermişti. Sarı-kırmızılıların takasta önerdiği iki futbolcunun Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş olduğu öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'ne genç yıldız için 1.5 milyon euro artı iki futbolcusunu önerdi.

GALATASARAY GELİŞİMLERİNİ TAKİP ETMEK İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre; sarı-kırmızılıların, Ankara temsilcisine önerdiği futbolcular Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u. Galatasaray'ın planı bu iki futbolcuyu kiralamak ve gelişimlerini takip etmek. Ali Yavuz Kol geçen sezonun ikinci yarısını Denizlispor'da, sol bek Süleyman Luş ise sezonu Şanlıurfaspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi - Haberler Spor
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