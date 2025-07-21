Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?

İddialara göre sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü BDDK anlaşması kapsamında kalan tüm borçlarını ödeyip finansal yükümlülüklerini sıfırlayacak. Peki, bu gelişmeyle birlikte Galatasaray Bankalar Birliği anlaşmasından resmi olarak ayrıldı mı?

GALATASARAY BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN AYRILDI MI?

Galatasaray'ın, uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan yapılandırma kapsamındaki tüm borçlarını ödeyerek kredilerini tamamen kapatacak.

TRANSFERDE TARİHİ ADIM: VICTOR OSIMHEN

Öte yandan Galatasaray, uzun süredir yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen transferinde nihayet sona yaklaştı. Napoli kulübüyle sözlü anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün duyurusunu yapmak için gün sayıyor.

TRANSFERİN DETAYLARI NETLEŞTİ

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin ödeme yapacak. Kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar iki taksit halinde ödenecek. Ayrıca sözleşmede, oyuncunun iki yıl içinde İtalya'ya geri dönemeyeceği ve sonraki satıştan Napoli'nin yüzde 10 pay alacağına dair maddeler yer alıyor.

DİVAN KURULUNDA BÜYÜK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray'ın, Napoli ile aradaki son pürüzleri de gidermesinin ardından Osimhen transferini resmen duyurması bekleniyor. Gazeteci Umut Eken'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, çarşamba günü BDDK kapsamındaki borçları sıfırlayarak, tarihi bir finansal dönemi kapatmış olacak. Bu nedenle kulüp tarihinde ilk kez Temmuz ayı divan toplantısı çarşambadan perşembeye ertelendi.