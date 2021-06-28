Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Alex Moreno transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Real Betis'e İspanyol futbolcu için kiralık teklifinde bulundu. Toplam 7 milyon euro değerindeki bu teklife, Real Betis'in olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol bek transferine öncelik veren sarı-kırmızılı kulüp, Real Betis'te forma giyen Alex Moreno'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

REAL BETİS TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Fichajes.net'in Estadio Deportivo'ya dayandırdığı habere göre, 28 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımın formasını giyebilir. Haberde Galatasaray'ın Betis'e oyuncu için satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralanacak bir teklifte bulunduğu belirtildi. Yeşil beyazlı kulübün toplamda 7 milyon euroyu içeren bu teklife olumlu yanıt vereceği iddia edildi.

(FANATİK)