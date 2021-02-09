Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

09.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:21
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.  Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Marcelo Saracchi'nin tedavisine devam edilirken Sofiane Feghouli, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.Galatasaray, Alanyaspor ile yarın akşam saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. 


- İstanbul
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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