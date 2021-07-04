Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı

Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı. Güncel piyasa değeri 3.3 milyon euro olan 23 yaşındaki orta saha için iki kulüp arasında bonservis pazarlığı başladı. Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken başarılı futbolcuya İtalya'dan ekiplerinden de ilgi olduğu öğrenildi.