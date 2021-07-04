Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı
Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı. Güncel piyasa değeri 3.3 milyon euro olan 23 yaşındaki orta saha için iki kulüp arasında bonservis pazarlığı başladı. Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken başarılı futbolcuya İtalya'dan ekiplerinden de ilgi olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti.
PİYASA DEĞERİ 3.3 MİLYON EURO
Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha için Alanyaspor'a resmi teklif yaptı ve iki kulüp arasında bonservis pazarlıkları başladı. Salih Uçan, Bakasetas, Ceyhun Gülselam ve Siopis gibi isimlerin olduğu takımda muhteşem bir grafik ortaya koyan, formayı kapan ve takımın değişilmezleri arasına giren Berkan, başta Serie A olmak üzere Avrupa ekiplerinin de radarına girdi. Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha, 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı. Bonservis bedeli olmadan Alanyaspor'a gelen Berkan'ın güncel piyasa değeri 3.3 milyon euro.